O cenário de serviços financeiros nas Américas

As fintechs estão mudando rapidamente o setor de serviços financeiros do mundo, por meio da fusão com a tecnologia. A McKinsey projeta que as receitas do setor de fintech crescerão quase três vezes mais rápido do que as do setor bancário tradicional entre 2023 e 2028.

De fato, à medida que o mercado global de serviços financeiros se expande, projetado para crescer para US$ 44925,71 bilhões em 2028 a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 7,6%, as empresas estão aproveitando as tecnologias de nuvem e IA para otimizar seus serviços e criar novas ofertas para se manterem competitivas e incluir mais pessoas na população bancarizada.



Veja algumas formas como as empresas líderes em toda a região das Américas estão transformando seus negócios e, assim, remodelando o setor de serviços financeiros, segundo a Microsoft que entra na equaçao com soluções inovadoras.