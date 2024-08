Gasolina da Petrobras está há 5 dias acima do preço internacional, diz Abicom

A queda do câmbio e o preço do petróleo abaixo dos US$ 80 o barril mantiveram esta semana o preço da gasolina nas refinarias da Petrobras acima do preço internacional, o que havia ocorrido apenas no início de janeiro deste ano. A alta abre espaço para a estatal reduzir o preço do combustível no mercado interno, além de abrir oportunidades para os importadores.

"São cinco dias de janelas abertas para a importação de gasolina", informou a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) nesta sexta-feira, 23.

Segundo a entidade, tanto nos polos atendidos pela Petrobras (Itaqui, Suape, Paulínia, Araucária e Itacoatiara), como também se incluída a Refinaria de Mataripe, na Bahia, de capital privado, o preço da gasolina nas refinarias do Brasil estava na quinta-feira 2% acima do praticado no Golfo do México, usado como parâmetro pelos importadores.