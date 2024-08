3 hotéis do Ceará estão entre os 50 melhores do Brasil, aponta pesquisa

Hotel cearense com melhor colocação se destaca por ser um dos melhores destinos para a prática de kitesurfe Crédito: FÁBIO LIMA/O POVO

A Hotelaria cearense se destaca na primeira edição do ranking Exame Casual. Na publicação, três hotéis do Estado ficaram entre os 50 melhores equipamentos do gênero no Brasil. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O ranking, divulgado na última quinta-feira, 22, cita o Casana Hotel (22ª), localizado na Praia do Preá, o Carmel Taíba Exclusive Resort (31ª), que é de São Gonçalo do Amarante, e o Makena Hotel (43ª), instalado em Icaraizinho de Amontada. De acordo com a secretária do turismo, Yrwana Albuquerque, esse destaque demonstra a qualidade dos hotéis do Estado, principalmente no segmento de luxo.