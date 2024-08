Concurso do STJ lança edital e salários vão até R$ 12 mil; veja vagas

As provas serão realizadas em Brasília Crédito: Divulgação/ MPCE

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) publicou o edital para concurso para cargos de analista judiciário, com salários de até R$ 12 mil. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A seleção será realizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e tem como objetivo a formação de cadastro de reserva. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O último certame do STJ aconteceu em 2018 e a validade expirou em 6 de fevereiro deste ano. No total, 18 especialidades terão oportunidade neste concurso.

Veja as especialidades abaixo. Qual o prazo de inscrição para o concurso do STJ de 2024? Os interessados em fazer parte do cadastro de reserva do Supremo precisam fazer as inscrições entre 30 de agosto e 20 de setembro. O processo de inscrição é totalmente online e feito no site do Cebraspe.

Quando serão aplicadas as provas do concurso do STJ de 2024? As provas do concurso do STJ estão previstas para ocorrer no dia 1º de dezembro de 2024. Como será a seleção do concurso do STJ de 2024? O concurso do STJ 2024 terá duas fases de seleção conduzidas pelo Cebraspe. Uma de provas objetivas e outra discursiva, ambas as provas serão de caráter eliminatório e classificatório, segundo o edital.

O teste de teste de aptidão física, de caráter eliminatório, será aplicado somente para o Cargo 2: Analista Judiciário - Área: Administrativa - Especialidade: Inspetor da Polícia Judicial. Onde serão as provas do concurso do STJ de 2024? As provas do concurso do STJ de 2024 serão realizadas em Brasília/DF, estabelece o edital do certame. Isso significa que todas as fases para todos os candidatos, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros e dos candidatos indígenas, serão realizadas em Brasília/DF.