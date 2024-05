Para Galípolo, mesmo com reprecificação, País pode se mostrar polo de atração de investimentos

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, mantendo a linha de otimismo com o Brasil, disse nesta quarta-feira, 24, que "mesmo com a reprecificação dos ativos no mundo, o País pode se mostrar como um polo de atração de investimentos". Ele fez esta afirmação ao participar no período da manhã do Upload Summit, em São Paulo.

Galípolo, ao ressaltar o trabalho que vem sendo desempenhado pelo BC, lembrou que quando chegou à autarquia havia no mercado um ceticismo sobre a viabilidade da meta do IPCA, de 3%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Viabilidade da meta de inflação é um não tema para o BC, que nem deveria votar na meta de inflação no CMN. Temos é que perseguir as metas. Meta não é para se discutir, é para se perseguir", reiterou Galípolo.