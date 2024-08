Corredores Digitais têm edital para startups prorrogado; Vejas datas

O edital 2024.2 do Programa Corredores Digitais teve as inscrições prorrogadas pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece).

A iniciativa acelera novos negócios por meio das Jornadas Bora Criar e Bora Crescer, do Hub de Inovação do Governo do Ceará.

"Neste edital, queremos possibilitar a estes negócios a operarem no mercado de maneira sólida e eficiente, com foco no crescimento do negócio", diz Sarah Monteiro, coordenadora de Inovação e Empreendedorismo da Secitece.