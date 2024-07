Programa para startups está com inscrições abertas; veja como participar

As interessadas em participar podem se inscrever até o lançamento do edital 2024 e basta acessar o formulário de seleção, por meio deste link . Entenda mais abaixo cada uma das jornadas do programa.

O programa Corredores Digitais, hub de inovação da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece), está com a lista de interesse aberta para inscrições de startups .

A ideia é fortalecer o ecossistema empreendedor local e ampliar as oportunidades para os participantes do programa. Ao longo dos 13 anos de atuação, o programa já ofereceu suporte a mais de 1600 negócios e impactou mais de 23 mil pessoas.

Além disso, durante as jornadas, os selecionados contarão com o apoio da Rede de Ambientes de Inovação no Ceará, com acesso a recursos para o desenvolvimento e crescimento das startups.

Entenda cada uma das jornadas do Programa Corredores Digitais



Bora Criar

Nesta jornada, o foco está na ideação de soluções para problemas que afetam grandes mercados consumidores e/ou empresariais. As etapas incluem validação de mercado e construção de um Produto Mínimo Viável (MVP), com um ciclo de 180 projetos.

Bora Construir

Já no Bora Construir, os modelos de negócio associados a MVPs estarão em estágio inicial de validação, com a preparação para início da operação, testes com clientes e aprimoramento do modelo de gestão. O ciclo funciona com 80 startups.

Bora Transformar

Aqui, há uma parceria com o programa Clusters Econômicos de Inovação. Também tem o apoio ao desenvolvimento de negócios inovadores em diferentes regiões do estado. Neste ciclo, também são 80 projetos.

Bora Crescer

No Bora Crescer, as startups estão com MVPs prontos para serem lançados no mercado ou em estágio de operação. O empenho se concentra em planejamento, gestão, marketing, vendas e growth, com 20 startups selecionadas.

Bora Impactar

Após a criação, o objetivo se volta para que os negócios resolvam problemas sociais e/ou ambientais por meio de sua atividade principal, por meio de tecnologias.