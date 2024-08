Inscrições do concurso BNDES com salário de R$ 20,9 mil terminam nesta segunda

Rio de Janeiro - Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio. (Fernando Frazão/Agência Brasil) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

As inscrições para o concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) terminam nesta segunda, 19. O salário inicial é de R$ 20,9 mil, sem contar os benefícios. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao todo, são 150 vagas ofertadas inicialmente e outras 750 destinadas ao cadastro de reserva. O edital está disponível na íntegra neste link para consulta. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O último concurso na entidade ocorreu em 2012, com aplicação das provas em 2013. Pela primeira vez, as provas serão realizadas em todas as capitais brasileiras, incluindo Fortaleza, no Ceará. O exame deverá ser aplicado no dia 13 de outubro.

A prova, por sua vez, contará com modalidade objetiva e discursiva. Esta primeira, no turno da manhã e a segunda, à tarde. Ambas terão quatro horas para realização. Concurso do BNDES: confira todos os cargos disponíveis No concurso, é ofertado o cargo de analista com áreas de ênfase: Administração



Análise de Sistemas e Cibersegurança



Análise de Sistemas e Desenvolvimento



Análise de Sistemas e Suporte



Arquitetura e Urbanismo



Arquivologia Digital



Ciências Contábeis



Ciência de Dados



Comunicação Social



Direito



Economia



Engenharia



Psicologia Organizacional As ênfases exigem formação específica. Todavia, a área de ciência de dados requer graduação superior em qualquer setor, com comprovação por meio de diploma ou certificado de conclusão registrado.

Os profissionais de administração, ciências contábeis, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional deverão apresentar, ainda, um registro no respectivo conselho ou ordem profissional. Cotas Do total de vagas, 30% serão destinadas a pessoas negras e 15% para pessoas com deficiência (PCD). Esse é o primeiro concurso do BNDES que contará com cotas raciais, já que o último processo seletivo foi antes da Lei Nº 12.990/2014, que estabelece a reserva de vagas para cotistas. O banco detalhou que 14,6% do seu quadro de funcionários atual é composto por pessoas negras. "A reserva de vagas para pessoas negras que busca corrigir essa distorção está em linha com os objetivos institucionais do BNDES de promover o desenvolvimento diverso e inclusivo", comunicou.