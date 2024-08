Concurso unificado tem mais de 50% de abstenções, estima ministra

Realizada ontem, a primeira edição do Concurso Nacional Unificado foi marcada por um índice de abstenção estimado entre 52% e 53% e pela escolha de um tema de redação que, na avaliação de especialistas ouvidos pelo Estadão, foi complexo e que pode ter afetado a nota final de muitos candidatos. Abordou o papel da educação e do progresso científico e tecnológico na diminuição da desigualdade social.

Maior concurso da história do País, o "Enem dos concursos", como ficou conhecido, teve mais de 2,1 milhões de pessoas inscritas para um total de 6.640 vagas disponíveis em 21 órgãos ligados ao governo federal. As provas aconteceram em 228 cidades, incluindo todas as capitais, somando 3.647 locais de aplicação e 72.041 salas. A previsão é de que o gabarito das provas seja divulgado amanhã.

No fim do dia, a ministra da Gestão, Esther Dweck, estimou que, do total de inscritos, um milhão de pessoas tenham feito as provas. Mensagens nas redes sociais relataram salas com muitas cadeiras vazias em vários lugares. O número fechado será divulgado hoje.