PGE está com 30 vagas abertas para estudantes de direito; veja como fazer

O estágio tem carga horária de vinte horas semanais Crédito: Freepik

A Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE-CE) publicou edital de seleção para estágio de graduação em Direito. As inscrições serão realizadas no período de 27 de maio a 26 de junho. O objetivo é preencher 30 vagas por meio da seleção de universitários de instituições de ensino superior com convênio vigente com a PGE-CE. Os candidatos precisam comprovar que já cursaram/integralizaram, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária/créditos exigidos para a conclusão do curso. Já o estágio tem carga horária de vinte horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em quatro horas diárias no horário de expediente da PGE-CE. Os selecionados farão jus à bolsa de R$ 1.077,16.