Voepass diz que ativou seu plano de resposta à emergência e assistência às vítimas

Foto de apoio ilustrativo: VoePass Crédito: FERNANDA BARROS

A companhia aérea Voepass informou à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) que ativou seu Plano Local de Resposta à Emergência e Assistência às Vítimas e seus Familiares (PLE), após o acidente ocorrido em Vinhedo (SP), no dia 9 de agosto. As informações solicitadas, requisitadas pelo órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), foram respondidas nesta quinta-feira, 15. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, reafirmou o compromisso em colaborar com as autoridades na investigação das causas do acidente, bem como de oferecer assistência contínua aos familiares.

Natureza da notificação

É importante destacar que a notificação encaminhada à Voepass pela Senacon não implica qualquer suspensão das operações da empresa aérea. O foco da ação inicial feita pela secretaria é a coleta de informações, especialmente no que se refere à comunicação da Voepass com os familiares das vítimas envolvidas no acidente aéreo. A pasta busca assegurar que a empresa amplie seus canais de comunicação para garantir resposta adequada e tempestiva às preocupações dessas famílias.

Medidas adicionais

A pedido da Senacon, no documento, a Voepass detalhou as ações que estão sendo realizadas: Apoio 24 horas com uma equipe multidisciplinar especializada em saúde mental

Transporte gratuito para deslocamentos necessários

Assistência no Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo e no Instituto Oscar Freire

Hospedagem e alimentação para os familiares próximos ao Centro de Atendimento aos Familiares em São Paulo ou em Cascavel (PR)

Suporte em procedimentos funerários, conforme solicitado A empresa comunicou que suspendeu a cobrança de multas para reembolsos, cancelamentos e alterações de datas de voos relacionados ao acidente. A Voepass também garantiu que segue com as revisões e manutenções nas aeronaves, em conformidade com as normas de segurança. "Vamos avaliar a resposta fornecida pela companhia. Nosso compromisso é garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados. Continuaremos vigilantes para assegurar que todas as medidas necessárias sejam tomadas para proteger os familiares das vítimas e o interesse público", destacou o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Vitor Hugo do Amaral.

Próximos passos

As informações fornecidas serão analisadas pela Senacon, que pode solicitar complementações, caso necessário. Com base na análise das respostas, a Senacon poderá tomar uma série de medidas, desde o encaminhamento para a abertura de um processo administrativo até a avaliação da necessidade de adoção de medidas cautelares. Segundo a Senacom, essa ação demonstra o compromisso da secretaria em garantir a transparência e a proteção dos direitos dos consumidores, ao mesmo tempo em que aguarda as informações necessárias para realizar uma avaliação precisa da situação.