Avião da VoePass faz pouso técnico após suposta pane elétrica

Em nota divulgada pela VoePass, a empresa confirma o desvio da rota e disse que houve "uma questão técnica" com a aeronave

Um avião da Voepass, que saiu de Rio Verde (GO), teria sofrido uma pane elétrica em pleno voo na noite desta quinta-feira, 15, precisando pousar no aeroporto de Uberlândia (MG). Conforme informações do jornal O Globo, a empresa confirmou o desvio da rota, mas alegou "questão técnica".

Ocorrência é registrada quase uma semana após a queda de uma aeronave, pertencente a mesma companhia aérea, que resultou na morte de 62 pessoas, em Vinhedos, cidade no interior de São Paulo.

Avião que apresentou problema hoje é um ATR-72 600, mesmo modelo que se acidentou na última sexta-feira, 9, e partiu de Rio Verde às 18h03min, com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP).