Presidente Lula edita MP que isenta medalhistas olímpicos de imposto em premiações

O presidente Lula (PT) editou uma medida provisória nesta quinta-feira (8) para isentar o pagamento do Imposto de Renda por parte dos atletas olímpicos. O texto publicado no Diário Oficial da União contou com as assinaturas do ministro André Fufuca (Esporte) e Dario Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda.

Luiz Inácio Lula da Silva comentou a decisão em suas redes sociais. “Editei a Medida Provisória que isenta de IR os valores recebidos por atletas olímpicos e paralímpicos como premiação pela conquista de medalhas em Jogos. O imposto existia há mais de 50 anos. As medalhas, troféus e outros objetos comemorativos recebidos em eventos esportivos oficiais realizados no exterior já eram isentos de impostos federais”, publicou.

O texto especifica que a medida passou a valer a partir de 24 de julho de 2024. Sendo assim, abrange as conquistas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em curso em Paris.