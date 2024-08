Lucro da M. Dias Branco cai 12,8% e atinge R$ 189,9 milhões no 2º trimestre

A receita líquida da M. Dias Branco cedeu 7,7% na mesma base comparativa, alcançando R$ 2,63 bilhões. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal/O POVO

A fabricante de alimentos M. Dias Branco apresentou lucro líquido de R$ 189,9 milhões no segundo trimestre deste ano. O resultado é 12,8% menor na comparação com igual período de 2023, quando a empresa reportou lucro líquido de R$ 217,9 milhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) atingiu R$ 336,8 milhões, recuo de 10,6% frente aos R$ 376,8 milhões do segundo trimestre do ano anterior. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A margem Ebitda ficou em 12,8%, ante 13,2% de um ano antes, queda de 0,4 ponto porcentual.

A alavancagem da empresa (relação entre dívida líquida e Ebitda) ficou em 0,1 vez, ante 1,2 vez negativa reportada em igual período de 2023. Já a receita líquida cedeu 7,7% na mesma base comparativa, alcançando R$ 2,630 bilhões, ante R$ 2,849 bilhões do segundo trimestre de 2023. O recuo de 17,2% no preço médio dos produtos na comparação anual do período compensou o aumento de 11,6% no volume comercializado e pesou sobre a receita da companhia.

Desafios A empresa destacou, em comunicado a investidores, que a queda dos preços das commodities, como o trigo, até meados do segundo trimestre deste ano contribuiu para a diminuição dos preços de biscoitos e massas, pressionando a receita. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, bloco chamado pela companhia de "região de ataque", apresentaram recuo de 6,6% na receita líquida na mesma base comparativa, enquanto a "região de defesa", formada pelas regiões Norte e Nordeste, obteve queda de 9,3% na receita. Do montante total da receita líquida, R$ 60,5 milhões vieram da receita da empresa no exterior, o que inclui exportações e a operação no Uruguai, alta de 32,7% ante o segundo trimestre do ano anterior.

O recuo do Ebitda, e consequentemente do lucro líquido, também foi motivado pela redução do preço médio dos produtos vendidos pela companhia e pelo aumento dos custos e despesas, destacou a M. Dias. Volume de venda por produto A fabricante de alimentos M. Dias Branco registrou avanço de 11,6% no volume de vendas de seus produtos no segundo trimestre de 2024 na comparação com igual período do ano anterior. O volume vendido pela companhia passou de 454,1 mil toneladas para 507 mil toneladas.

No segmento de biscoitos, o volume comercializado pela empresa aumentou 1%, de 133,1 mil toneladas para 134,4 mil toneladas. Já as vendas de massas cresceram 8,9%, de 90,1 mil toneladas para 98,1 mil toneladas, enquanto as vendas de farinha e farelo subiram 21,7%, para 440,6 mil toneladas. Em relação ao trimestre anterior, as vendas totais da companhia aumentaram 27,7%, já que o primeiro trimestre tende a ser sazonalmente mais fraco.

Em comunicado a investidores e imprensa, a companhia citou que o mercado, de forma geral, reportou crescimento acentuado em massas e estabilidade em unidades vendidas de biscoitos na comparação com igual período do ano anterior. Participação de mercado Apesar do maior volume vendido, a M. Dias diminuiu sua participação de mercado de biscoitos e aumentou em massas na comparação entre o segundo trimestre deste ano e o do ano passado. No segmento de biscoitos, a participação cedeu 0,2 ponto porcentual para 31,8%. Em massas, sua participação em volume subiu 1,1 ponto porcentual, para 29,2%.