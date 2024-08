Renda familiar real nos países da OCDE ganha força e tem aumento médio de 0,9% no 1º trimestre

A renda familiar real per capita ganhou força na maioria dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nos primeiros meses do ano. Segundo informações divulgadas pela instituição, em relatório publicado nesta segunda-feira, 12, o aumento médio no primeiro trimestre de 2024 foi de 0,9%, acelerando em relação ao acréscimo de 0,3% observado no quarto trimestre de 2023. O PIB real per capita, por sua vez, cresceu 0,3% entre janeiro e março.

Entre economias do G7, a Itália registrou o maior avanço na renda familiar, de 3,4%, impulsionado por uma alta na remuneração de funcionários.

Já o Canadá teve leve crescimento de 0,6%, mostrando recuperação ante o último trimestre do ano passado (-0,5%), mas o PIB real caiu pelo quarto trimestre consecutivo (-0,2%).