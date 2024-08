O Brasil é carente de inúmeras reformas, diz Armínio Fraga

Ex-presidente do BC comentou sobre atual situação econômica do País em entrevista ao O POVO News - 2ª edição

Armínio também pontuou a atual situação econômica do Brasil. Segundo ele, o tripé macroeconômico está “capenga” na área fiscal, mas se apresenta sólido do ponto de vista cambial, visto que a taxa de câmbio flutua.

“A inflação está um pouco alta, mas está dentro de um sistema, no geral, eu diria bem. Mas o Brasil vem crescendo muito pouco, pelos motivos que eu já citei aqui (taxa de juros, endividamento). É uma situação mais sólida do que foi no passado, não por crescer de forma acelerada e justa, mas por aguentar o tranco”.

No que se refere à atuação do governo Lula no cenário econômico, Fraga compara os mandatos do presidente e a atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Ele (Haddad) teve o grande mérito de colocar em pauta a situação fiscal. Ele fez isso se colocando em oposição ao chefe dele (Lula). Então ele merece respeito por isso. O presidente Lula, embora tenha sido fiscalmente prudente nos seus primeiros mandatos, não foi ali no terceiro mandato com a Dilma, no quarto também não”.