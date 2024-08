Taxas de juros operam em queda, em sintonia com dólar e juros dos Treasuries

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em queda nesta segunda-feira, 12, com baixas em toda a extensão da curva, mas concentradas principalmente nos trechos intermediários e longos. A queda é menor nos vencimentos curtos, uma vez que persistem apostas em alta da taxa Selic neste ano.

As referências para a queda hoje, segundo analistas, estão no enfraquecimento do dólar e dos juros dos Treasuries, com reforço extra na acomodação de alguns parâmetros mostrados no relatório Focus, do Banco Central.

No documento, por exemplo, a estimativa de inflação do IPCA para 2025 teve uma sutil queda, mas foi a primeira desde março.