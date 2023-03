Vestas fecha maior contrato global onshore com a Casa dos Ventos

A Vestas fechou o maior acordo global para fornecimento de 291 turbinas eólicas onshore (instaladas em terra) da empresa com a Casa dos Ventos. O contrato para aquisição e manutenção de equipamentos chega a uma capacidade instalada de 1,3 gigawatts (GW) para dois parques, os quais contam com um investimento total da ordem de R$ 9 bilhões.

O primeiro deles é o Complexo Eólico Babilônia Centro, na Bahia, com 554 megawatts (MW) de capacidade instalada, que receberá 123 turbinas. O segundo é o Complexo Eólico Serra do Tigre, no Rio Grande do Norte, com 756 MW, que contará com 168 turbinas. Os dois terão equipamentos do modelo V150-4,5MW, de tecnologia dinamarquesa, e produzidos na unidade da empresa em Aquiraz, no Ceará.

Um impacto significativo e positivo na economia do Nordeste também é esperada a partir desses números, segundo ressaltam as empresas, citando a projeção da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias (ABEEólica) de que, para cada gigawatt (GW) produzido, há um acréscimo de 21,15% do PIB (dados apurados de 1999 a 2017). Já o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) pode crescer até 20% (dados apurados de 2000 a 2010) a cada GW.

Além disso, ao longo de todas as etapas de implementação dos parques, há previsão de geração de aproximadamente 3 mil empregos diretos e de cerca de 6 mil empregos indiretos.

Parceria duradoura

Com contratos em curso nos últimos cinco anos, os executivos das duas empresas comemoraram o contrato fechado. "Nós estamos orgulhosos de trabalhar novamente em parceria com a Casa dos Ventos para liderar a transformação energética no Brasil. Há muitos anos de esforço contínuo no desenvolvimento de parques eólicos que permitem ao país, progressivamente, alcançar as metas de descarbonização da matriz energética local. A aliança com a Casa dos Ventos demonstra nosso compromisso compartilhado para fazer do Brasil um exemplo de liderança em energia renovável para toda a região através dos projetos da Serra do Tigre e Babilônia Centro", afirmou Eduardo Ricotta, presidente da Vestas América Latina, em nota.

"Esse investimento reforça nosso comprometimento com a expansão das fontes renováveis no Brasil e evidencia o nosso compromisso de assegurar a transição energética e as metas de descarbonização de nossos clientes", explicou Lucas Araripe, diretor-executivo da Casa dos Ventos, também por nota.

A Casa dos Ventos prepara uma expansão e pretende triplicar a capacidade instalada de ativos operacionais até o fim de 2025. Entre os projetos futuros da empresa, inclusive, está uma joint venture com a TotalEnergies para desenvolver, construir e operar em conjunto o portfólio renovável no Brasil, incluindo projetos de hidrogênio e amônia verde.

Atendimento e impacto ambiental

"Para dar uma referência da magnitude do acordo firmado, a capacidade de 1,3 GW poderia fornecer energia para cerca de 2 milhões de lares no Brasil por mês, o que é quase a totalidade das moradias da cidade do Rio de Janeiro. Quando comparamos com a região Nordeste, onde os projetos serão executados, a quantidade seria suficiente para atender o consumo de Estados como Alagoas e Piauí, por exemplo", destaca o comunicado das empresas.

A Casa dos Ventos e a Vestas ainda descatam que o potencial dos parques "evitará a emissão de 3,2 milhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera, correspondente a 141 milhões de árvores plantadas, segundo metodologia da Agência Internacional para as Energias Renováveis (Irena)."



