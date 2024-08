Alunos poderão renegociar dívidas com até 95% de desconto; entenda

Mais de 2 milhões de alunos poderão negociar suas dívidas com universidades a partir da plataforma Serasa Limpa Nome. Ao todo, são 6,1 milhões de ofertas disponíveis com mais de 59 instituições parceiras de todo o Brasil, com descontos de até 95%.

De acordo com o levantamento da Serasa, 52% dos alunos entrevistados já tiveram de trancar o curso por causa das dívidas com a faculdade. No início do ano, o número era de 49%. Veja mais abaixo como acessar as ofertas e condições.

Entre os demais motivos para interromper os estudos, aparecem o desemprego (27%), priorizar o pagamento de outras contas (22%) e redução de renda (12%).