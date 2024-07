Atacarejo é inaugurado na Caucaia nesta sexta, 26; veja detalhes

Com a geração de mais 250 empregos diretos, agora, a empresa passa a ter 3.474 colaboradores no Estado. Para o fim de semana de estreia, ofertas em diversos setores estão programadas.

O Grupo Mateus inaugurou nesta sexta-feira, 26, mais uma unidade de sua bandeira de atacarejo no Ceará, localizado no bairro Jurema, em Caucaia .

Também haverá peixaria, açougue, padaria e hortifrúti, assim como um departamento do Eletro Mateus, bandeira da companhia especializada na venda de eletrodomésticos, eletrônicos e móveis.

Para os clientes interessados em aderir à bandeira do cartão Mateus Card, estes terão a vantagem de parcelar as compras em até 24 vezes neste setor da loja. Já o Boteco Gelado, marca do grupo, também quer atrair os clientes interessados exclusivamente na compra de bebidas.

"Nossos planos para o Ceará ainda preveem a abertura de mais lojas em 2025. Aldeota está programada para o primeiro trimestre. Será uma loja de referência no atendimento premium no segmento de varejo, com a oferta de diversos serviços que vão encantar os nossos clientes. Estamos trabalhando nesse projeto com muito critério e carinho", afirmou Jesuino Martins, presidente do Grupo Mateus.