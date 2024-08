Usina Solar Milagres: Motrice alega que multinacional quebrou contrato

Na oportunidade, a Lightsource bp confirmou à rádio O POVO CBN Cariri que a construtora interrompeu as obras e disse estar estudando a extensão das obrigações deixadas pendentes pela construtora para definir o plano de retomada do projeto. O motivo da descontinuidade não foi informado.

A empresa alega que há oito meses a proprietária do Projeto Milagres assumiu a posse e controle do empreendimento, iniciando a venda de energia gerada pelo parque solar.

À época, O POVO tentou - sem sucesso - contato com a Motrice. E apenas nesta terça-feira, 6, obteve retorno por meio de nota. A empresa alega que só deixou o Projeto Milagres após as partes não chegarem a acordos após prejuízos absorvidos com a obra.

"Assim, após longa e frustrada negociação, em 9 de julho de 2024 a construtora comunicou a rescisão do contrato de implantação do Complexo Solar Milagres por culpa da dona da obra, momento em que, naturalmente, iniciou o procedimento de desmobilização nos termos do contrato", diz a Motrice em nota.

A Motrice também respondeu sobre a alegação de que funcionários foram dispensados sem o pagamento dos devidos direitos. "Pelas regras contratuais, as despesas com a desmobilização, inclusive com relação aos colaboradores são de responsabilidade da dona do empreendimento, já que foi ela que deu causa à rescisão do contrato de construção."

O POVO entrou em contato com a multinacional Lightsource bp sobre as alegações da Motrice e aguarda retorno para atualização do conteúdo.

O projeto do complexo solar tem investimento previsto de R$ 800 milhões, com financiamento do Banco do Brasil via recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). O parque deve contar com cinco usinas fotovoltaicas.