Com presença de Alckmin, Vestas vai anunciar pacote de R$ 130 milhões para o Ceará

A inauguração da fábrica de aerogeradores da Vestas, no municipio de Aquiraz, ocorreu em novembro de 2019 Crédito: MAURI MELO/O POVO

O Ceará deve receber o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para participar de evento que marca o lançamento de uma série de investimentos da Vestas no Estado. O pacote soma R$ 130 milhões e deve ser detalhado na sexta-feira, 9. A indústria de aerogeradores deve ampliar sua linha de produção - atualmente baseada em Aquiraz, visando atender a demanda das empresas de energias renováveis. O movimento foi adiantado durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Ceará na semana passada, quando o ministro Alexandre Silveira (de Minas e Energia) falou sobre o investimento durante a cerimônia de sanção do marco legal do hidrogênio de baixo carbono.