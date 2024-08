Bolsas da Ásia fecham em forte queda, com crescente preocupação sobre EUA após payroll

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 05/08/2024 - As bolsas asiáticas tombaram nesta segunda-feira, estendendo acentuadas perdas do pregão anterior, após os últimos dados do mercado de trabalho dos EUA intensificarem preocupações sobre a saúde da maior economia do mundo.

Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei desabou 12,4% em Tóquio, fechando a 31.458,42 pontos, no maior tombo diário desde outubro de 1987. Com isso, o Nikkei apagou integralmente os ganhos conquistados em 2024 e entrou em território baixista, ao acumular queda de 25% desde a máxima histórica que havia atingido em julho.