Bolsa de Tóquio desaba 12,4% e registra a maior queda em pontos na história

A Bolsa de Tóquio encerrou a sessão de segunda-feira (5) com a maior queda em pontos de sua história, afetada pela valorização do iene e preocupação com a economia dos Estados Unidos, que também provocou baixas expressivas em Seul e Taiwan.

O Nikkei 225, principal índice da Bolsa japonesa, que já fechou em queda de 5,8% na sexta-feira, desabou 12,4% nesta segunda-feira, ou 4.451,28 pontos, para encerrar a sessão com 31.458,42 unidades, recorde de baixa na história, que recorda o 'crash' de 1987.

O índice Topix, mais amplo, caiu 12,23%, a 2.227,15 popntos.