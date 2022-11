Izolda assina contrato com BID para investimento no Ceará Mais Digital

O Ceará terá crédito de mais de 30 milhões de dólares para o programa "Ceará Mais Digital". A governadora do Ceará, Izolda Cela, esteve nessa quinta-feira, 18, com o representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Brasil, Morgan Doyle, no Palácio da Abolição, e assinou contrato para investimento no programa.

Além dos dois, também estiveram presentes no evento nomes como o governador eleito Elmano de Freitas, o secretário de Planejamento e Gestão do Ceará, Ronaldo Borges, o procurador-geral de Justiça do Estado do Ceará, Manuel Pinheiro Freitas, o presidente da empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), José Lassance, entre outros.



O programa Ceará Mais Digital tem o objetivo de ampliar o acesso aos serviços públicos digitais no Estado do Ceará, melhorar a efetividade e a eficiência da gestão pública por meio da transformação digital e melhorar a conectividade digital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a governadora, o projeto vai proporcionar o avanço na transformação digital do Governo do Ceará. "Isso vai aprimorar os serviços públicos aos cidadãos e melhorar a efetividade das ações do Estado”, explicou.

Para o representante do BID no Brasil, o Ceará é um dos estados mais satisfatórios para realizar negócios. Segundo ele, o Estado é líder em avanço em gestão e o fato de ele estar assinando o contrato é uma prova disso.

"É um planejamento muito bem-sucedido, teve celeridade necessária, e tudo de uma maneira muito consistente. Temos feito pesquisas no Ceará, principalmente no ano passado, e vimos que grande parcela da população está apta para agir no mundo digital. Cerca de 95% das pessoas já buscam por serviço online. Então entendemos que, o que assinamos hoje, representa uma aposta muito forte do poder executivo”, completou.

Já o governador eleito, Elmano de Freitas, mostrou-se satisfeito e assumiu o desafio de continuar o progresso na área: "Observamos a importância dessas ações e de parceiros, como o BID. Estamos nesse período de transição e umas das áreas que estamos observando é essa parte tecnológica e as possíveis deficiências de nossos serviços. Então estamos aqui para dar continuidade nesses avanços, para o povo do Ceará", disse.

Mais notícias de Economia

Tags