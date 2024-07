Concurso da Seplag, com salário de até R$ 17 mil, terá prova neste domingo

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

Mais de 6,3 mil estão na disputa pelas 52 vagas ofertadas no certame

Os candidatos podem consultar seus locais de prova no site do Cebraspe .

Conforme o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do concurso, 6.342 pessoas estão na disputa pelas vagas.

O concurso da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE) será realizado neste domingo, dia 21, em Fortaleza. Ao todo, são ofertadas 52 vagas e remuneração bruta que pode chegar até R$ 17.180,94.

A orientação é que os inscritos compareçam ao local das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para seu início.

É importante levar somente de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição e do documento de identidade original.

Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e/ou borracha durante a realização das provas.