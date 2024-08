Pé-de-Meia: ampliação terá mais de 1 milhão de novos beneficiários

A nova expansão do programa Pé-de-Meia, projeto de incentivo financeiro-educacional na modalidade poupança, vai beneficiar mais de um milhão de novos alunos.

O desdobramento do plano será para estudantes do ensino médio público cuja família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A ampliação será anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em visita a Fortaleza, nesta sexta-feira, 2.