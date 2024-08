Lula vai a Fortaleza sancionar lei, assinar MP sobre Mover e anunciar expansão do Pé-de-Meia

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, viaja a Fortaleza, no Ceará, nesta sexta-feira, 2, para sancionar um projeto de lei, uma medida provisória sobre o Mover, programa do governo com incentivos para a indústria automobilística, e anunciar uma expansão do programa Pé-de-Meia, que oferece bolsas a estudantes de baixa renda do Ensino Médio.

De acordo com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, a medida provisória sobre o Mover alterará um trecho da lei sobre empresas que importam peças.

As informações estão na agenda oficial do presidente da República.