Gasolina de Fortaleza é a 2ª mais cara dentre as capitais do Nordeste

Gasolina é a segunda mais cara do Nordeste, diz ANP. Crédito: José Cruz/Agência Brasil

No etanol, o preço médio foi de R$ 5,22, com uma máxima de R$ 5,49 e uma mínima de 4,49. O cenário também se repetiu no Ceará. O Estado apresentou a segunda gasolina mais cara do Nordeste, com um valor de R$ 6,55. Uma máxima de R$ 5,79 e uma mínima de R$ 6,79. O valor médio da gasolina no cenário cearense ficou acima do nacional, a R$ 6,13.

Dentre as cidades cearenses, a gasolina mais cara, a R$ 6,73, foi encontrada em Itapipoca, município localizado a 136,55 quilômetros (km) da Capital. A mais barata foi registrada em Juazeiro do Norte, a R$ 6,27, a 527,57 km de Fortaleza. Dentre as capitais, Fortaleza ficou atrás apenas de Natal, no Rio Grande do Norte, com um valor médio de R$ 6,65. O preço médio mais barato foi constatado em São Luís, capital do Maranhão. Veja o detalhamento abaixo. Ceará Gasolina



Preço médio: R$ 6,55



Preço mínimo: R$ 5,79



Preço máximo: R$ 6,79 Etanol Preço médio: R$ 5,21



Preço mínimo: R$ 4,39



Preço máximo: R$ 5,49 Gasolina aditivada

Preço médio: R$ 6,66



Preço mínimo: R$ 5,99



Preço máximo: R$ 6,99 GLP