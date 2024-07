Ceará tem segunda gasolina mais cara do Nordeste e quinta do Brasil, a R$ 6,56 por litro

O Estado está atrás apenas do Acre, com R$ 7,24 por litro; Rondônia, com R$ 6,83; Amazonas, com R$ 6,75; e Rio Grande do Norte, com R$ 6,60. No período, o preço mínimo de revenda cearense encontrado na gasolina foi de R$ 6,32 e o máximo de R$6,79.

O preço médio de revenda da gasolina comum no Ceará é o segundo mais caro do Nordeste e o quinto mais alto do Brasil, a R$ 6,56 por litro. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ( ANP ) referente aos dias 14 a 20 de julho.

Tanto Fortaleza quanto o Ceará detêm preços acima das médias nacional e regional, cujo montante cobrado por litro é de R$ 6,13 no Brasil, enquanto no Nordeste é de R$ 6,24. O coeficiente de variação da revenda no País é de 0,065.

Já Fortaleza conta com um preço médio para a gasolina ainda mais alto do que o Ceará, a R$ 6,58 por litro. A cidade é a quinta capital com maior custo do litro neste cenário, perdendo para Rio Branco (R$ 7,18), Porto Velho (R$ 6,87), Manaus (R$ 6,75) e Natal (R$ 6,63).

Além disso, o aumento notado no preço médio deste combustível foi de 10,25% entre este e o último levantamento da ANP no Ceará, de 7 a 13 de julho. Na referida semana, o custo do litro da gasolina comum era de R$ 5,95.

No comparativo mensal, o valor médio do litro da gasolina subiu 15,43% em Fortaleza, custando R$ 5,70 na semana dos dias 16 a 22 de junho. No Ceará, o avanço foi de 13,29% no mesmo período, com preço do litro de R$ 5,79.

Veja o preço médio do litro da gasolina nas capitais

Rio Branco: R$ 7,18

Porto Velho: R$ 6,87

Manaus: R$ 6,75

Natal: R$ 6,63

Fortaleza: R$ 6,58

Palmas: R$ 6,58

Curitiba: R$ 6,51

Belo Horizonte: R$ 6,39

Goiânia: R$ 6,38

Aracaju: R$ 6,35

O Norte ocupa a primeira posição a nível nacional entre as regiões com a gasolina média de revenda mais cara do País, a R$ 6,49 por litro, seguida pelo Nordeste (R$ 6,24), Sul (R$ 6,23), Centro-Oeste (R$ 6,09) e Sudeste (R$ 5,95).

No Ceará, apenas os municípios de Itapipoca e Sobral têm custo do litro da gasolina mais caro que Fortaleza, com R$ 6,72 e R$ 6,65, respectivamente. Já Quixadá ficou com o montante mais barato na última semana, com R$ 6,37 por litro.

Veja o preço médio do litro da gasolina no Ceará

Itapipoca: R$ 6,72

Sobral: R$ 6,65

Fortaleza: R$ 6,58

Caucaia: R$ 6,57

Iguatu: R$ 6,56

Icó: R$ 6,45

Limoeiro do Norte: R$ 6,42

Juazeiro do Norte: R$ 6,39

Quixadá: R$ 6,37

Foram pesquisados 132 postos de combustíveis em nove dos 184 municípios do Estado, com um preço mínimo de revenda por litro da gasolina comum de R$ 6,32 em Itapipoca e máximo de R$ 6,79 também em Itapipoca.

Um dos motivos que pode ter influenciado o cenário de alta é o fato de a Petrobras ter anunciado aumento de 7,12% no preço do litro da gasolina a partir do dia 9 de julho. Com o reajuste, o preço de venda da para as distribuidoras passou a ser de R$ 3,01 por litro.

Óleo Diesel e S10

Com R$ 6,25 por litro, o Ceará teve o terceiro preço médio do diesel mais caro do Nordeste na semana de 14 a 20 de julho. O diesel S10 ficou em R$ 6,11 por litro, conforme a ANP.