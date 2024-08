Preço médio em SP do etanol sobe 6,3% e o da gasolina, 3%, mostra Sem Parar

O preço médio do etanol comum, no Estado de São Paulo, subiu 6,3% e o da gasolina avançou 3% no mês de julho, em relação ao mês anterior, segundo levantamento do Sem Parar.

O etanol foi o combustível que sofreu maior impacto no seu preço médio, registrando alta de R$ 3,64 para R$ 3,86 no mês. Já a versão aditivada também sofreu aumento de 5%, subindo de R$ 4,12 para R$ 4,33.

A gasolina comum, por sua vez, passou de R$ 5,55 para R$ 5,71. Enquanto a versão aditivada subiu de R$ 6,02 para R$ 6,17, com aumento de 2,4%.