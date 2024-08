CNI: 71% das políticas industriais estão nas grandes economias

Confederação Nacional da Indústria alerta para as medidas de estímulo e protecionismo de grandes potências enquanto países emergentes, como o Brasil, não exercem o mesmo papel internamente

Subsídios às exportações, estratégias de localização, barreiras à importação e compras públicas foram as áreas mais visadas.

Dados da Nota Econômica 35, a que O POVO teve acesso em primeira mão, indicam que as medidas consistem em "subsídios à produção doméstica, como, por exemplo, reembolsos fiscais, empréstimos ou garantias estatais e medidas de estabilização de preços."

As economias mais desenvolvidas do mundo fazem uso de 71% dos mecanismos de incentivo à indústria , alerta a Confederação Nacional da Indústria ( CNI ).

Ao todo, esses países somam US$ 12 trilhões, desde 2019 até 2023, "em recursos públicos para estimular o desenvolvimento de soluções verdes, inovação, aumento das exportações e ganhos de produtividade."

China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, União Europeia e, em particular, a Alemanha, destacam-se.

Enquanto as grandes economias fortalecem as indústrias locais e a economia como um todo com as políticas de apoio, países emergentes, diz a CNI, usaram esses mecanismos em menor escala.

“O Brasil ficou de fora da revolução da microeletrônica e isso nos tirou competitividade e nos fez dependentes do mundo em produtos de alto valor agregado. Agora, temos uma outra janela de oportunidade. A descarbonização é uma grande janela de oportunidade. A nossa política industrial precisa focar no futuro da economia, com continuidade, e ser uma política de Estado resistente às mudanças de governo”, avalia Rafael Lucchesi, diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI.

No mundo, há 2,5 mil políticas industriais em vigor

Ele recorda estudo do Fundo Monetário Internacional em 75 países que aponta a existência de 2,5 mil políticas industriais em vigor no mundo e aponta a necessidade de ação pelo Brasil.

“Temos que ficar alertas para o fato de que as grandes potências estão investindo recursos significativos para se manterem competitivas e se adaptarem às tendências atuais. Em outras palavras, assistimos a uma corrida global, que constrói as novas bases da indústria mundial, com iniciativas ligadas à descarbonização, transformação digital, saúde e vida, infraestruturas urbanas, econômicas e digitais, formação de recursos humanos qualificados e defesa e segurança nacional”, enumera.

Lucchesi recorda que a mudança de comportamento das grandes potências econômicas aconteceu após a pandemia, na tentativa de reaver o ritmo e atentas aos novos parâmetros ambientais.

Conheça os principais mecanismos de incentivo à indústria em 2023

Subsídio à produção doméstica - reembolsos fiscais, subsídios diretos, empréstimos ou garantias estatais, medidas de estabilização de preços;

- reembolsos fiscais, subsídios diretos, empréstimos ou garantias estatais, medidas de estabilização de preços; Barreiras à exportação - proibições à exportação, imposição de tarifas, cotas, licenças de exportação e outras barreiras comerciais que dificultem o comércio com mercados externos;

- proibições à exportação, imposição de tarifas, cotas, licenças de exportação e outras barreiras comerciais que dificultem o comércio com mercados externos; Subsídio à exportação - incentivos à exportação baseados em impostos, unidades exportadas, financiamento comercial e outras formas de financiamento à exportação;

- incentivos à exportação baseados em impostos, unidades exportadas, financiamento comercial e outras formas de financiamento à exportação; Investimento Direto Externo - imposição de requisitos para entrada e propriedade em mercados, bem como decisões de triagem de investimento direto externo;

- imposição de requisitos para entrada e propriedade em mercados, bem como decisões de triagem de investimento direto externo; Barreira à importação - proibições a importações, tarifas, cotas, licenciamento de importação e outras barreiras comerciais relacionadas à importação;

- proibições a importações, tarifas, cotas, licenciamento de importação e outras barreiras comerciais relacionadas à importação; Estratégias de localização - incentivos ou requisitos para a localização da produção em determinada circunscrição, bem como medidas de compras públicas que exigem contrapartidas de conteúdo produzido localmente;

- incentivos ou requisitos para a localização da produção em determinada circunscrição, bem como medidas de compras públicas que exigem contrapartidas de conteúdo produzido localmente; Compras públicas - políticas de contratações públicas que mudam práticas ou legislações de modo a favorecer fornecedores locais.

Quanto foi investido por cada grande potência?

Estados Unidos