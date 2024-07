Indústria precisa de 'Plano Safra' e de juros menores, afirmam líderes do setor

A indústria brasileira enfrenta hoje dois grandes entraves para o seu desenvolvimento: juros altos e falta de uma política específica para o setor, com crédito mais barato, aos moldes do Plano Safra, que é voltado para a agricultura. No período (2024/2025), serão destinados R$ 400 bilhões para o setor.

É o que disseram ontem o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, e o diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Rafael Lucchesi, durante a abertura do Fórum Estadão Think - A Indústria no Brasil Hoje e Amanhã, na sede da Fiesp, uma realização do Estadão, com apoio da Fiesp, do Ciesp, da Firjan e da CNI.

Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, no Brasil "viver de renda se tornou um grande negócio", e produzir, uma péssima iniciativa. Segundo ele, o Plano Real, que acabou com o flagelo da hiperinflação, impôs uma taxa de juro real alta que deveria ser transitória, mas se tornou permanente.