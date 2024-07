Indústria falhou ao se acomodar com tamanho do mercado interno, diz presidente da Fiesp

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, apesar de colocar a elevada taxa de juro, a carga tributária também elevada e o baixo crescimento econômico como os principais fatores causadores da retração da indústria nos últimos 30 anos, admitiu nesta terça-feira, 30, que o setor também falhou ao se acomodar com o tamanho do mercado interno e ter deixado de buscar mercados externos, como fez agronegócio. Ele ponderou sobre o fato de o Brasil ter uma economia fechada e da necessidade de se ter em mente que a corrente de comércio brasileiro era menos de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) há algumas décadas. "Era uma economia fechada, mas foi se inserindo no mercado mundial. Mas como o mercado interno era grande, a indústria brasileira, com algumas exceções se acomodou", disse o presidente da Fiesp. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entre as exceções Josué citou a indústria de alimentos, que sempre foi grande exportadora e que continua crescendo. "Mas a indústria como um todo meio que se acomodou com o tamanho do mercado interno brasileiro, participou menos dos grandes mercados internacionais", disse.

Alguns segmentos não se acomodaram e um grande exemplo, inclusive a ser seguido, de acordo com o presidente da Fiesp, é a Embraer. "É uma empresa que todos nós aplaudimos como brasileiros. É uma empresa que atua num segmento altamente estratégico, de alta tecnologia que até para poder existir tinha que partir para o mercado internacional. O mercado doméstico era insuficiente para sustentar uma empresa de aviação competitiva no mundo. Deu certo por várias razões, mas também por uma gestão muito eficiente de uma verdadeira corporation", disse. Mas a Embraer, segundo Josué tem uma vantagem que é a de operar, mesmo nas aeronaves vendidas no Brasil, em uma moeda estrangeira, sendo que todos os componentes dela, exceto mão de obra, são denominados em dólar e as vendas também em dólar, ela já tem acesso a um custo de capital mais baixo. "E foi fundamental para a Embraer, e temos que aplaudir isso, a existência de linhas internacionais do Exim, que hoje é desempenhado pelo BNDES. Até porque no segmento de aviação os financiamentos são de longo prazo. Mas é um bom modelo a ser seguido. Então faltou à indústria brasileira uma maior inserção no mercado internacional", reconheceu Josué. Mercosul-União Europeia