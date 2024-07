Pecém movimenta 8,9 milhões de toneladas no 1° semestre; alta de 11,3%

Foto mostra movimentação de cargas no Porto do Pecém Crédito: Ana Luiza Serrão/O POVO

Os dados foram detalhados pelo presidente do Complexo do Pecém, Hugo Figueirêdo. Do total movimentado, houve 5,5 milhões de cargas nos desembarques, uma alta de 7,44% em relação ao primeiro semestre do último ano. Outras 3,3 milhões de cargas foram embarcadas. O montante é 17,71% maior que igual período de 2023.

Sobre os resultados, Figueirêdo destacou o aumento da importação de painéis solares e a movimentação de pás eólicas para impulsionar o cenário. “Esse crescimento é reflexo do avanço na geração de energias renováveis no Ceará e em áreas vizinhas de influência do Porto”, explica. Navegação entre portos: Cabotagem no Ceará Já as cargas movimentadas de cabotagem, isto é, com destino a outros portos do Brasil, foram 5,8 milhões de toneladas nos seis primeiros meses do ano, avanço de 9% ante igual período de 2033. Os principais produtos desembarcados eram minérios, cereais, combustíveis minerais, plásticos e suas obras. Enquanto o sal, ferro fundido, cereais, plástico e suas obras foram destaques na parte de embarque da cabotagem.