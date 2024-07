4 sugestões para utilizar a restituição de Imposto de Renda

Segundo dados da Receita Federal, milhões de contribuintes têm direito à restituição do Imposto de Renda, um valor que pode variar significativamente de acordo com cada situação fiscal. Em vista disso, muitos brasileiros se encontram diante da decisão crucial de como utilizar esse montante extra.

No entanto, de acordo com a professora de Ciências Contábeis e coordenadora do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) Unime, Ahiram Cardoso, é importante ter cautela, analisando com calma o que fazer com esse dinheiro, já prevendo fechar o ano de 2024 sem dores de cabeça.

“Planejar e definir objetivos claros pode fazer toda a diferença na utilização inteligente desse recurso. O maior erro que uma pessoa pode cometer ao receber a restituição do Imposto de Renda é gastar o dinheiro de forma impulsiva, sem planejamento. Muitos acabam adquirindo bens supérfluos ou fazendo compras por impulso, investindo em oportunidades de alto risco que não serão sustentáveis a longo prazo”, destaca a especialista.