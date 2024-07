Super-ricos amealharam mais de US$ 40 tri da riqueza gerada em 10 anos, diz Oxfam

O 1% mais rico do mundo aumentou sua fortuna em US$ 42 trilhões em dez anos, mas nunca pagou tão poucos impostos, assinalou nesta quinta-feira (25, noite de quarta em Brasília) a Oxfam, antes da reunião do G20 que discutirá uma taxa global aos bilionários.

A faixa mais abastada da população mundial "acumulou 42 trilhões de dólares [R$ 236,6 trilhões, na cotação atual] da nova riqueza gerada na última década", afirmou em comunicado a ONG, antes da abertura da cúpula de ministros das Finanças das maiores economias avançadas e emergentes no Rio de Janeiro.

A agenda do encontro de dois dias inclui a proposta de um imposto global aos super-ricos, defendida por Brasil, Colômbia, Espanha, França, África do Sul e União Africana, mas rejeitada pelos Estados Unidos.