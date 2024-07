Inscrições para concurso da Marinha acabam nesta quarta-feira, 31

O período de inscrições para o concurso público do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) para praças da Armada do Corpo de Praças da Armada (CP-QTPA/2024) acaba nesta quarta-feira, 31.

São 11 vagas para operação e manutenção de submarinos e instalações nucleares da Marinha do Brasil. As inscrições devem ser realizadas no site do SSPM.

A taxa é de R$ 75 e deve ser paga, preferencialmente, até o dia 1º de agosto, em bancos credenciados, tais como: