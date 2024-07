Modelo da reforma tributária põe em risco competitividade das empresas, diz Federação

Simples Nacional unifica impostos em uma única guia de pagamento. Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis (Fenacon) expressa preocupações sobre o impacto da reforma tributária na competitividade das micro e pequenas empresas que operam sob o regime simplificado do Simples Nacional, que unifica impostos em uma única guia de pagamento. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em conversa com jornalistas nesta terça-feira, 30, diretores da Fenacon explicam que a reforma tributária oferece às empresas do Simples Nacional duas opções para recolhimento do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Tendo em vista que, pela emenda Nº 132/2023, a reforma tributária institui o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual: um do governo federal e outro de Estados e municípios. Serão três novos tributos, conforme detalhado abaixo:

Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), substituindo o ICMS dos Estados e o ISS dos municípios;



Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que substitui PIS, Cofins e o IPI, que são federais;



Imposto Seletivo, que incidirá sobre produtos danosos à saúde e ao meio ambiente. A primeira opção que as empresas do Simples Nacional terão com a reforma tributária seria a de permanecer com a forma unificada, como já ocorre hoje com outros tributos, na guia de pagamento. Já a segunda seria de modo segregado por imposto. O modelo atual do Simples Nacional gera créditos integrais de PIS e Cofins, enquanto a permanência neste modelo a partir do texto proposto na reforma tributária ocasionaria uma perda de parte desses créditos, de acordo com entidades setoriais. Se optarem por permanecer no modelo antigo, as companhias deverão enfrentar uma redução no crédito tributário ao vender bens, serviços e produtos, segundo a Fenacon, a qual vê impactos negativos no âmbito da competitividade.

Mas, se aderirem ao novo modelo, as empresas terão que lidar com dois regimes tributários simultaneamente, conforme a Fenacon: do Simples Nacional e da reforma, cuja alíquota-base seguirá um teto de 26,5%, a partir de um gatilho inserido pela Câmara dos Deputados para travar o IVA. O diretor da Fenacon, Diogo Chauan, exemplifica que, se uma empresa escolhe seguir o modelo atual, ela pagará uma guia de R$ 10 ao faturar R$ 100. Deste montante, metade seria de impostos que permanecem no Simples e a outra metade de tributos da reforma, que geraria um crédito tributário de R$ 5. "Agora, se a mesma empresa optar pelo novo modelo da reforma, ela gerará um crédito integral de 26,5% sobre os R$ 100 faturados, ou seja, um crédito de R$26,50", acrescenta Diogo. Gilberto Alvarenga, consultor jurídico da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), indica que o principal fator para as empresas do Simples Nacional perderem competitividade no cenário é, de fato, a falta de geração de crédito equivalente ao regime atual. "Essa nova sistemática refletirá em maior complexidade e, em decorrência, acaba gerando um desequilíbrio para as empresas do Simples Nacional, pois afasta um dos principais benefícios desse regime, que consiste na simplificação das apurações e obrigações acessórias", detalha Gilberto.

Diogo concorda, ainda, que a reforma tem a premissa de simplificar, mas está se distanciando desse objetivo ao inserir dois regimes tributários. “Quando surgem medidas que vão na contramão da simplificação, começamos a tecer críticas”, afirma. O presidente da Fenacon, Daniel Coêlho, também vê com preocupação a possibilidade de empresas do Simples Nacional desaparecerem do mercado devido às novas regras, principalmente as empresas que participam de licitações ou vendem para grandes companhias. Daniel afirma que a Fenacon tem trabalhado para apresentar suas preocupações e sugestões ao governo. O projeto de lei complementar (PLP) Nº 68/24, que trata do tema, está tramitando no Senado Federal, onde a Fenacon tem visitado senadores e buscado acompanhar de perto o processo.