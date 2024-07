Texto da reforma tributária terá trava para manter teto do IVA em 26,5%

A Reforma Tributária, pela emenda Nº 132/2023, institui o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual. Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A reunião de líderes na Câmara dos Deputados para discutir a reforma tributária nesta quarta-feira, 10, propôs a aprovação de um gatilho para travar o Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) em um teto de até 26,5%. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Segundo fontes consultadas pelo O POVO no local, caso haja necessidade de valores superiores ao percentual de 26,5%, o governo federal terá que realizar concessões para reduzir o IVA ao limite proposto da alíquota-base. Outro ponto destacado na ocasião foi que as proteínas animais, como carnes e frangos, deverão contar com alíquota reduzida de 60% na Cesta Básica Nacional, não atingindo a isenção total de 100%, como já possui o arroz, o leite, o feijão, entre outros.

O POVO apurou que a eventual isenção só deverá entrar no texto da Câmara caso seja incluída como “destaque”, mas que isso, possivelmente, será rejeitado pelos deputados. A situação tem levado o setor do agronegócio ao descontentamento. A expectativa é que todos os partidos, com exceção do Partido Liberal (PL), retirem os pedidos de emenda sobre a discussão em torno das proteínas animais após uma espécie de acordo entre eles, conforme fontes no local. Os deputados do Grupo de Trabalho (GT) sobre a regulamentação da reforma já haviam mantido a exclusão das proteínas animais da lista de alimentos que terão alíquota zero, em um relatório divulgado na manhã dessa quarta-feira.

De acordo com o deputado José Guimarães (PT-CE), a inclusão das proteínas animais na Cesta Básica Nacional dependerá do Congresso, mas disse que o governo federal é a favor da isenção. “Se incluir, não é vitória ou derrota de ninguém. É o que for melhor para preservar a espinha dorsal da reforma tributária.” O parlamentar destacou, ainda, que a reforma tributária tem o objetivo de acabar com a guerra fiscal, combater a sonegação e diminuir a carga de impostos no Brasil, de 34,4% para 26,5%, além da isenção de produtos na Cesta Básica e a não cumulatividade de tributos. “É uma reforma que moderniza o sistema tributário brasileiro. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos conversando sobre essa emenda, qual é o tamanho do impacto na alíquota geral. Tudo isso nós estamos discutindo com muita responsabilidade com o conjunto dos líderes”, acrescentou. José Guimarães comentou também sobre o cashback – ou devolução – dos impostos no texto da Câmara dos Deputados. “Esse cashback foi uma modalidade moderna, criativa e que depois ganhou o apoio conjunto da Casa. Se vai entrar ou não, depende do Plenário.” Câmara analisa PLP 68/24 Nesta quarta-feira, 10, a Câmara dos Deputados tem que, como ordem do dia da sessão, analisar o projeto de lei complementar (PLP) Nº 68/24, que regulamenta a reforma tributária por meio de regras para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS). Um grupo de trabalho (GT) sobre o tema havia sido formado em maio para debater as questões. O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), relator da proposta que regulamenta a reforma tributária – definida pela Emenda Constitucional Nº 132 –, apresentou o substitutivo ao texto elaborado pelo GT.