Empresa de saúde está com 60 vagas para jovem aprendiz, no Ceará

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até quarta-feira, dia 31 de julho. O estudante deve ter entre 16 e 22 anos, estar estudando ou ter encerrado o Ensino Médio

A previsão de salário é de R$ 642 e para a carga horária é de 20 horas semanais. Ou seja, quatro horas por dia, com vale-transporte, plano de saúde e dentário e totalpass no pacote.

É que a Hapvida Ceará abriu 60 vagas para esse público, nos turnos da manhã e da tarde. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do site hapvidandi.gupy.io/jobs/

Estudantes entre 16 e 22 anos que estejam no Ensino Médio ou próximos de terminar vão ter oportunidade de se inscrever até esta quarta-feira, 31 de julho, em programa para jovem aprendiz .

Dúvidas podem ser tiradas por meio do Whatsapp do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) no número: (11) 3003 - 2433.

A entidade faz a intermediação do processo. Ela é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos.

Atualmente, o CIEE revela que faz a ponte, anualmente, entre 300 mil jovens e adolescentes com o mercado de trabalho.