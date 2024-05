Aluguel em Fortaleza fica 15,01% mais caro em 12 meses; veja maiores preços

Os dados são do Índice FipeZAP de Locação Residencial , desenvolvido em parceria pela Fipe e pelo ZAP, que acompanha o preço médio de locação de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet.

O preço do aluguel residencial em Fortaleza subiu 15,01% em 12 meses, abaixo da média nacional de 15,19%. Se for considerado apenas o primeiro trimestre (janeiro a março) de 2024, a alta foi de 1,59% no Ceará e de 3,75% no País.

E na avaliação dos dados das 25 cidades monitoradas, o preço médio do aluguel de imóveis residenciais por metro quadrado (m²) na capital cearense ficou em R$ 28,89/m², sendo o quinto menor do Brasil dentre as localidades pesquisadas.

Leia mais Antiga estação ferroviária da Parangaba é colocada para aluguel; entenda

Sobre o assunto Antiga estação ferroviária da Parangaba é colocada para aluguel; entenda

Ficou ainda abaixo da média nacional, que foi de R$ 44,15/m². Além disso, perde apenas os valores menores encontrados em Niterói (RJ), com R$ 28,30/m², Ribeirão Preto (SP), com 24,52/m², São José do Rio Preto (SP), em R$ 23,76/m², e Pelotas (RS), com R$ 17,28/m².

Os preços mais altos no País ficaram com Barueri (SP), em R$ 60,15/m², São Paulo, em R$ 53,13/m², Florianópolis, com R$ 52,04/m², Recife, com R$ 46,93/m², e Santos (SP), com R$ 46,93/m².

Já na avaliação dos bairros de Fortaleza, o Mucuripe concentra média mais alta de preço, com R$ 38,5 /m². E o mais em conta dentre as regiões pesquisadas foi a vizinhança do Joaquim Távora, registrando o valor de R$ 17/m². Veja a lista completa dos bairros pesquisados na Capital:

Mucuripe - R$ 38,5 /m²



- R$ 38,5 /m² Meireles - R$ 37,7/m²



Engenheiro Luciano Cavalcante - R$ 36,6/m²



Aldeota - R$ 29,4/m²



Cocó - R$ 27,7/m²



- R$ 27,7/m² Papicu - R$ 24,1/m²



Centro - R$ 21,9/m²



Fátima - R$ 21/m²



São João do Tauape - R$ 17,1/m²



- R$ 17,1/m² Joaquim Távora - R$ 17/m²



Para realizar a pesquisa em março de 2024, levou-se em conta uma amostra de 3.063 anúncios de imóveis para locação na internet, em Fortaleza.

Além disso, na base de dados do Índice FipeZap, a capital cearense possui 860,1 mil domicílios e 203,5 mil apartamentos, considerando o ano de 2022, e tem renda média domiciliar (2023) de R$ 5.029 por domicílio.