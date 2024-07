Edital para concurso do TRF5 foi publicado, salários podem chegar a mais de R$ 13 mil

Provas serão aplicadas dia 13 de outubro Crédito: Samuel Setubal

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), com atuação no Nordeste, lançou edital do concurso público para os cargos de técnico e analista judiciário. Salários são de R$ 8.529,65 para os técnicos e vão até R$ 13.994,78 para os analistas. Além de auxílio alimentação de R$ 1.393,1. Todas as vagas são para nível superior. O edital do certame foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira, 29. O período de inscrições inicia às 10h desta terça-feira, 30 de julho, e se estende até o dia 27 de agosto, às 23 horas.

Para realizar o certame os candidatos devem se inscrever no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que é a banca organizadora do certame. Dentre as vagas disponíveis, que são para cadastro reserva, 20% serão reservadas para candidatos negros, 10% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas. Além disso, os aprovados poderão trabalhar na Sede do TRF5, em Recife (PE), ou em uma das seis seções judiciárias vinculadas.