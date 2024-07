Prévia da Inflação da Grande Fortaleza foi a 3ª maior do Brasil, em 12 meses

Tubérculos, raízes e legumes tiveram as maiores inflações no acumulado dos últimos 12 meses Crédito: FABIO LIMA

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) chegou a 4,98% no Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação. A taxa foi a terceira maior do Brasil no acumulado de 12 meses. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, a média foi 0,53 ponto percentual (p.p.) maior do que a observada nacionalmente (4,45%). Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entretanto, em relação ao mês de julho, a média da inflação da RMF foi de 0,25%, 0,23 p.p. menor que a de junho (0,48%) e 0,05 p.p. mais baixa que a do Brasil. Já no acumulado do ano, a taxa da Grande Fortaleza foi a quarta maior entre as capitais pesquisadas, com 2,93%. Ficando atrás apenas de Belo Horizonte (4,05%), Belém (3,12%) e Salvador (3,06%). O índice, no período, foi 0,11 p.p. mais alto do que o apontado nacionalmente (2,82%).