Sete dos nove grupos pesquisados tiveram altas de preços no IPCA-15 de julho, diz IBGE

Sete dos nove grupos de produtos e serviços que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) registraram altas de preços em julho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os grupos com aumentos foram Habitação (0,49%, com impacto de 0,07 pp); Artigos de residência (0,24%, com impacto de 0,01 pp); Transportes (1,12%, com impacto de 0,23 pp); Saúde e cuidados pessoais (0,33%, com impacto de 0,05 pp); Despesas pessoais (0,32%, com impacto de 0,03 pp); Educação (0,06%, com impacto nulo) e Comunicação (0,09% com impacto nulo).

Houve deflação em Alimentação e bebidas, recuo de 0,44%, uma contribuição negativa de 0,09 ponto porcentual para o IPCA-15 no mês, e Vestuário, queda de 0,08% e impacto nulo para o índice.