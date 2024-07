O impacto das eleições dos EUA no projeto de H2V no Ceará, segundo Cid Gomes

SENADOR Cid Gomes presidiu Comissão Especial do Hidrogênio Verde Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

Com eleições marcadas para novembro, a decisão de quem será presidente nos Estados Unidos pode influenciar a competitividade das políticas energéticas, incluindo o Hidrogênio Verde (H2V), segundo o senador Cid Gomes (PSB). "O governo republicano tende a incentivar políticas ligadas ao petróleo. E, tudo indica que os EUA poderão ter um presidente republicano em breve, o que de alguma forma diminui a nossa competitividade internacional." Atualmente, já foram anunciados investimentos na ordem de US$ 750 milhões apenas para projetos de hidrogênio no País. Assim, caso haja a diminuição de incentivos para a economia verde por parte dos EUA, o Ceará pode ser beneficiado.

Isso porque, sem a concorrência dos EUA, o Estado tem mais oportunidade de se posicionar no mercado internacional. "No Brasil não há nenhum concorrente que possa chegar perto do Ceará, que se destaca como o futuro do hidrogênio verde", afirmou Cid Gomes. O assunto foi debatido na 16ª Edição do TCE Debate, com o tema "Hidrogênio Verde: desafios e perspectivas". Além do senador, estiveram presentes o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, e o diretor executivo Jurídico do Complexo do Pecém, Juvêncio Viana.