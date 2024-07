Economia dos EUA supera as expectativas de crescimento no segundo trimestre

O PIB dos EUA cresceu mais do que o esperado no segundo trimestre de 2024, 2,8% em projeção anual, contra 1,4% no primeiro trimestre, de acordo com a primeira estimativa do Departamento de Comércio, divulgada nesta quinta-feira (25).

Os analistas estavam prevendo um crescimento mais forte no segundo trimestre do ano, embora de menor magnitude (1,9%) para o período de abril a junho, de acordo com o consenso publicado pelo Briefing.com. Os EUA medem o crescimento de sua economia no trimestre em uma projeção de 12 meses com base nas condições no momento da medição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na comparação trimestral, o crescimento é de 0,7%, contra 0,4% entre o primeiro trimestre deste ano e o último trimestre do ano passado.