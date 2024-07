Brasil e EUA olham para impactos da crise climática no mercado de trabalho

O ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Luiz Marinho, e a secretária do Trabalho dos Estados Unidos (EUA), Julie Su, deram detalhes sobre o tema. Crédito: Allex dos Santos/Ascom MTE

O foco, segundo ela, é melhorar também as proteções aos trabalhadores e fazer cumprir a lei, bem como construir a próxima geração de líderes trabalhistas. Neste sentido, os EUA vão investir US$ 7 milhões para aumentar a voz dos trabalhadores nas políticas climáticas no Brasil e no Chile. No país norte-americano, o calor extremo é um grande desafio e a principal causa de morte entre todos os fenômenos meteorológicos, pontua Julie. “Mais do que furacões, tornados e inundações combinados. E, por isso, fico muito feliz em ver que estamos enfrentando essa questão no cenário global.” O ministro Luiz Marinho destaca, a nível mundial, que é fundamental que os países reflitam sobre a prioridade de investimentos para alicerçar um projeto sustentável, tendo em vista que a transição ecológica e energética demanda muitos recursos.