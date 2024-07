Portaria que limita trabalho aos feriados será adiada, afirma Ministério do Trabalho

Nesse sentido, Francisco Macena explicou que o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, está em contato com o Congresso Nacional e a Confederação Nacional do Comércio (CNC ) para chegar em um texto definitivo, porém, com o recesso parlamentar, a discussão ainda não foi finalizada.

O início da portaria nº 3.665, que aborda o funcionamento do comércio aos domingos e feriado s, será adiada novamente, segundo o secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena. Agora, a previsão é de que seja discutida a partir do dia 12 agosto.

Além disso, comentou sobre os desafios enfrentados no mercado de trabalho, com perspectivas de qualificação do emprego e desenvolvimento econômico sustentável.

"Como essa demanda foi apresentada pelo Congresso Nacional e há um acordo com o presidente da Câmara e os deputados para buscar um texto mais consensual, é de bom senso esperar o retorno do Congresso Nacional para buscar uma nova portaria."

"No Brasil, combatemos a precarização do trabalho, mas ainda enfrentamos trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão e um alto percentual de trabalhadores na informalidade, sem carteira assinada, proteção social ou remuneração justa."

Por isso, defende que o trabalho é a única forma justa de distribuição de renda e é essencial para o desenvolvimento social e econômico.

"O grande desafio é pensar no futuro enquanto resolvemos essa herança de um passado de atraso, impactando o desenvolvimento, inclusive humano. Resolver as desigualdades sociais e econômicas que ainda existem, incluindo as oportunidades no mundo do trabalho, é crucial para o progresso do País."

Mercado informal ainda é um desafio

Outro ponto abordado pelo secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego foi o debate constante sobre o mercado informal, ponto também discutido na entrevista concedida à rádio O POVO CBN. No Brasil, dos 100 milhões de ocupados, apenas 46,8 milhões têm carteira assinada.

“Os trabalhadores de aplicativo, por exemplo, especialmente os entregadores de comida, chegam a trabalhar até 146 horas por mês, ganhando um pouco mais que o salário mínimo, mas sem nenhum direito. Combater a precarização é fundamental para aumentar a renda e permitir uma concorrência leal em todos os setores.”

Desde de março, o Governo tenta um acordo com as plataformas para estabelecer uma renda mínima para todos os trabalhadores, garantia de proteção social, assim como uma autonomia para definir a carga horária e o direito de escolher para qual empresa trabalhar.