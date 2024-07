Santander Brasil tem lucro líquido recorrente de R$ 3,332 bi no 2º trimestre (+44,3% em um ano)

O Santander Brasil registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,332 bilhões no segundo trimestre de 2024, uma alta de 44,3% no comparativo anual, e de 10,3% na comparação com o primeiro trimestre deste ano. O banco divulgou balanço trimestral nesta quarta-feira.

O salto nos resultados do Santander foi resultado de um crescimento das margens do banco, principalmente com a volta dos números da margem com o mercado ao campo positivo. A queda dos juros ajudou a reverter as perdas, dado que o balanço do Santander tem sensibilidade negativa à Selic - ou seja, quando os juros caem, as margens do banco sobem, e vice-versa.

A carteira de crédito do banco somava R$ 665,592 bilhões no final do segundo trimestre, um crescimento de 7,8% no intervalo de um ano, impulsionado pela demanda de pessoas físicas e de pequenas e médias empresas. No banco de atacado, que atende a grandes empresas, a carteira teve crescimento de 1,9%, abaixo da média do banco.